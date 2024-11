Gamberorosso.it - Da capofamiglia a star di Netflix: ritratto di Nonna Rosa, grande cuoca del Sud

«Non devo dire che sono 93»: con un post divertito lo chef Peppe Guida, sulle sue pagine social, qualche giorno fa ha fatto gli auguri di compleanno alla madre, per tutti, instancabile colonna dei ristoranti di famiglia e anche delle trasmissioni televisive di cui Peppe da anni è protagonista, come Questa Terra è la mia Terra, in onda su Gambero Rosso Tv.Chi èFamiglia numee matriarcale, Peppe Guida nasce nel 1965 a Vico Equense, ultimo di sei figli, 1 fratello e 4 sorelle. Possiamo definirlo un figlio d’arte.Pastore, la madre, classe 1931, è nota – e non solo in paese - per i suoi manicaretti, oltre a cucinare per la famiglia si presta a farlo in occasioni speciali anche per conoscenti e cerimonie. Peppe deve la sua passione per la cucina a lei e lei ha omaggiato quando, nel 1994, dopo un periodo di lavoro nella ristorazione tra estero e Italia, si mette in gioco per aprire un locale tutto suo, al piano terra della casa di famiglia.