Cipriani | Shklyarov artista solare e generoso sua morte lascia vuoto incolmabile

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Un uomo. Unstraordinario, amatissimo dal pubblico italiano. La sua drammatica e improvvisaè per tutti noi una notizia tragica enel mondo della danza un. A lui dedicherò Les Etoiles in cartellone agli Arcimboldi di Milano il 29 e il 30 novembre”. E’ il ricordo all’Adnkronos dell’étoile del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo Vladimirda parte di Daniele, direttore del gala internazionale Les Etoiles, che fece conoscere in Italia il grande danzatore scomparso. ” Lo abbiamo ammirato e applaudito diverse volte a Les Etoiles e in altri gala- aggiunge– sempre in eccezionali interpretazioni del grande repertorio classico, in assoli e pas de deux estratti da celebri balletti classici, in creazioni neoclassiche e contemporanee”.