Inter-news.it - Carlos Augusto torna in gruppo: l’attesa novità dall’allenamento dell’Inter!

Leggi su Inter-news.it

Buone notizie da Appiano Gentile. L’infermeriasi svuota momentaneamente del tutto col rientro indi. Ecco lealla fine dell’allenamento nerazzurro.LA– La settimanainizia con l’allenamento del pomeriggio. Nel mirino c’è la trasferta contro il Verona, in programma per sabato pomeriggio, alla quale Simone Inzaghi sta lavorando già da qualche giorno, pur non avendo la squadra al completo. A partire da domani Appiano Gentile inizierà a ripopolarsi, con i primi Nazionali che varcheranno i cancelli del centro sportivo nerazzurro e si uniranno ai calciatori rimani a Milano in queste settimane. Nel frattempo, però, arriva un’importantelegata proprio a uno dei calciatori rimasti fuori dalle convocazioni della Nazionale. Si tratta di, che da svariate settimane combatte contro l’infortunio.