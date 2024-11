Inter-news.it - Caressa: «Barella trequartista? C’entra Frattesi. Preferirei altro!»

Leggi su Inter-news.it

Ospite alla presentazione del Gran Galà del Calcio AIRC Fabiodice la sua sull’Italia all’indomani della sconfitta con la Francia. Focus sugli interisti Davidee Nicolò, quest’ultimo in un ruolo inedito.STRADA DA SEGUIRE – Nell’ultimo blocco di sfide di Nations League Luciano Spalletti ha spostato Nicolòin un ruolo quasi inedito. Su questo e sull’Italia in generale si pronuncia Fabio, intercettato dai giornalisti di Sky Sport 24 dopo la sfida contro la Francia: «Era abbastanza prevedibile che la Nazionale non potesse essere cambiata in tre mesi in maniera così radicale. Bisogna sempre fare la tara agli avversari per capire qual è il vero sviluppo della squadra. Tant’è che poi il Belgio ha perso con l’Israele. L’Italia è sicuramente migliorata, Spalletti ha cambiato delle cose.