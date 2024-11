Gaeta.it - Ascoli Piceno lancia il progetto “Piccoli Imprenditori Crescono” per le nuove generazioni

Facebook WhatsAppTwitter Oggi, a, è stato svelato il“, un’iniziativa che coinvolgerà oltre 300 alunni delle scuole primarie della zona. Promosso da FG Gallerie in sinergia con il Gruppo Jet’s e con il patrocinio del Comune, ilsi propone di educare i giovani su temi economici attraverso attività ludiche e pratiche. L’evento si è svolto presso la Galleria del “Battente Shopping&More”, un luogo che diventerà centrale per le attività pratiche dei ragazzi.Obiettivo educativo delLa presidente di FG Gallerie Commerciali, Barbara Gabrielli, ha sottolineato l’importanza educational del, che porta i bambini a esplorare le basi dell’economia in un contesto accessibile e innovativo. La partecipazione all’iniziativa avviene attraverso la “Academy“, un corso che stimola la curiosità deitramite il gioco.