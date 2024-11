Ilfattoquotidiano.it - “Alla fine l’ho portato a cena perché se lo meritava”: Elisabetta Canalis in tribuna per tifare Mike Tyson nel match di boxe contro Jake Paul

Era l’evento più atteso dell’anno, e lo aspettavano proprio tutti. Anche. L’ex velina, infatti, è volata fino ad Austin, in Texas, per assistere alditrae lo youtuber. L’in, che poi è stato vinto da quest’ultimo, ha attirato numerosi personaggi dal mondo dello spettacolo, vip e sportivi di diverse discipline, ed è stato trasmesso in diretta streaming su Netflix.Manon ha proprio voluto perdersi l’evento dell’anno. Ed è andata a vederlo dal vivo, insieme al suo compagno Georgian Cimpeanu, all’AT&T Stadium di Austin perapertamente Iron: “È il mio idolo, sono qui solo per lui”, ha spiegato l’attrice. Il pugile, però, non è riuscito a portare a casa la vittoria, ma, nonostante i 58anni, ha retto il confronto con il suo avversario, nettamente più giovane, cheha vinto ai punti.