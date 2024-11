Panorama.it - Sentieri e rotte. Fenomenologia del viaggio in natura

Tutti coloro che amano la montagna o il mare nutrono il sogno nascosto di imbattersi, prima e poi, nei magici abitatori che popolerebbero i luoghi più reconditi di boschi e foreste o quelli più profondi degli abissi marini. E’ una certezza che nasce leggendo le storie, i racconti o le semplici impressioni di chi, di “montagna” o di “mare”, ha scritto per passione o per professione, andando alla continua ricerca del sentiero più sconosciuto come della rotta più esaltante, per conoscere un altro tipo di via: quella interiore e spirituale, intima e privata, che possiamo conoscere appieno grazie a «queldi scoperta eternamente in fieri, quella lunga avventura per valli, crinali, gole, foreste, pareti di roccia, g, (che) non hanno soltanto una dimensione geografica, ma anche un orizzonte interiore» (Francesco Bevilacqua 1999).