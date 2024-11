Iltempo.it - Ricolfi senza mezzi termini su Schlein: "È una codarda, non prende le distanze dalla violenza"

Leggi su Iltempo.it

Torinese e titolare della cattedra di psicometria all'Università di Torino, Lucaè il sociologo e politologo diventato negli anni la coscienza critica della sinistra. Ennesima manifestazione che ha messo a soqquadro il centro di Torino: hanno occupato perfino la Mole Antonelliana. ma cosa sta succedendo? «Intanto precisiamo che, ovunque in Italia, gli studentiche scendono in piazza sono molto meno dell'1%, e quelli violenti sono a loro volta una minoranza della minoranza. Quel che sta succedendo è che la sinistra non ha la capacità di organizzare manifestazioni di massa su obiettivi prioritari, chiari e ragionevoli, e il vuoto viene riempito da manifestanti mobilitati abbastanza a casaccio sui temi del momento: clima, femminicidi, Valditara, fascismo, Salvini, manovra finanziaria, governo omicida, diritti LGBT+, ponte sullo stretto, repressione, eccetera.