Quei due? Io sapevo altro Ballando bomba su Bianca Guaccero e Pernice | parla il volto noto del programma

Leggi su Caffeinamagazine.it

sue Giovanni: adesso cambia tutto. La presentatrice e il celebre coreografo stanno conquistando il pubblico di questa edizione dicon le stelle. Tra isi dice che sia nata un’intesa speciale anche fuori dalla pista da ballo.e Giovanni non hanno smentito i rumors: dopo le prime indiscrezioni, sono stati avvistati mentre si scambiavano baci e poi i viaggi insieme. Prima in Inghilterra a casa di lui., a sua volta, ha ricambiato portando il suo partner a conoscere i genitori in Puglia. Tuttavia, adesso una ex ballerina diha raccontato un’altra verità sulla coppia.“Tra noi c’è molta affinità, chimica e alchimia, e tutto è nato in modo naturale, non lo abbiamo costruito. Se c’è trippa per gatti? Lo scoprirete”, aveva rispostoa Selvaggia Lucarelli nelle precedenti puntate, quando la giurata le aveva chiesto di chiarire meglio al pubblico la loro situazione.