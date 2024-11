Tg24.sky.it - Migranti, Anm: “Politica attacca magistratura per screditarla”. Chiesto intervento del Csm

Si alza la tensione trae governo sul tema dei. In un documento approvato dal Consiglio direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati, l’Anm afferma come sia "grave la preoccupazione" per l'impatto di due misure: la reintroduzione del reclamo in Corte di appello contro i provvedimenti dei tribunali sui richiedenti asilo e l'emendamento al decreto flussi che attribuisce la competenza sulla convalida dei trattenimenti alle Corti di appello. L’Anm scrive anche che “nell'ultimo periodo abbiamo assistito da parte di una certaad attacchi sempre più frequenti a provvedimenti resi da magistrati italiani”, secondo l’Associazione criticati “perché sgraditi all'indirizzo politico della maggioranza governativa”. Dunque invita "ogni attore politico al rispetto del principio costituzionale della separazione dei poteri e di autonomia e indipendenza dell'ordine giurisdizionale".