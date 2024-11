Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 0-2, Europei curling 2024 in DIRETTA: doppio punto degli scandinavi in apertura

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.19: Purtroppo sono 2 punti per la, questione di millimetri. 0-218.18: Unsicuro per lacon la bocciata finale, si vanno a calcolare le distanze delle due stone dal centro18.15: Inizia con una magia Edin che riesce a trascinare con una bocciata la stone che stazionava fuori dalla casa dentro alla casa ma forse potrebbe non bastare per ilperchè c’è un’altra stone azzurra dalla parte opposta della casa18.12: Una stone svedese aquando mancano gli ultimi 4 tiri, si potrebbe andare verso l’annullamento dell’end18.10: Una stone svedese aa metà del primo end18.06: Subito due stone svedesi adopo 4 tiri del primo end18.02. Squadre sul ghiaccio per le presentazioni, mano iniziale per la17.