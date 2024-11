Oasport.it - LIVE Italia-Francia, Nations League calcio in DIRETTA: Locatelli parte titolare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.56 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi,, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. Ct. Spalletti(4-3-3): Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Digne; Guendouzi, Koné, Rabiot, Nkunku, Kolo Muani; Thuram. Ct. Deschamps19.55 Buonasera e benvenuti alladidi.Buongiorno e benvenuti allatestuale di2024, Spalletti punta su Raspadori. Si definisce a San Siro l’ordine di classifica del girone dell’in Lega A di: la nazionale di Spalletti sfida lacon a disposizione due risultati su tre. Agli azzurri di Luciano Spalletti servirà infatti non uscire sconfitti con più di due goal di scarto nella partita con i transalpini per garantirsi il primo posto finale nel gruppo.