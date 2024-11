Gaeta.it - Le piste da sci imperdibili per gli appassionati in vista della stagione invernale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con l’avvicinarsi, glidi sport invernali si preparano a vivere momenti di pura adrenalina sulleda sci più belle e affascinanti. Le Dolomiti, con i loro paesaggi mozzafiato, offrono alcune delle migliori opportunità per sciare, unendo l’amore per la natura alla passione per l’adrenalina. Scopriamo insieme lepiù rinomate che ogni sciatore dovrebbe avere in programma di percorrere.La longia: un’esperienza lunga 10,5 chilometriTra lepiù note delle Dolomiti spicca La Longia, un tracciato di ben 10,5 chilometri che si snoda tra le meraviglie naturaliVal Gardena. Questo percorso collega il Monte Seceda a Ortisei ed è adatto a sciatori di ogni livello, offrendo la possibilità di godere di un’affascinantepanoramica.