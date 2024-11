Juventus senti Vlahovic | Con un’altra punta e senza compiti difensivi per me è più facile

Leggi su Sportface.it

“Giocare con un altro attaccante vicino? Dipende anche dall’allenatore. È più semplice per me giocare insieme ad un altro attaccante, soprattutto se forte come Mitrovic. Lui gioca molto sulle sponde e sui duelli aerei così io posso sfruttare meglio le mie qualità”. Lo ha detto Dusan, intervistato da RSI, la Radiotelevisione Svizzera in lingua italiana, dopo la partita contro la Svizzera, che ha visto il serbo servire un assist a Terzic. Poi ha aggiunto: “Il mister Stojkovic inoltre mi ha liberato da tanti. Il che è positivo per un giocatore come me e con la mia struttura fisica: non riesco a correre così tanto perché non sarei fresco nella finalizzazione. Oggi ho avuto un po’ di sfortuna, ma abbiamo ottenuto un risultato positivo e andiamo avanti”. L’attaccante dellaha realizzato nove gol in questa stagione.