Oasport.it - Jannik Sinner, Taylor Fritz e le finali rivincite dei gironi. Tutte le volte in cui i finalisti delle ATP Finals si sono già affrontati

La formulaATP, ex Masters, è particolare. Nel panorama tennistico, è infatti l’unico torneo che prevede una fase aper approdare agli atti decisivi, a eliminazione diretta. Capita così che chi perde un incontro possa continuare a giocare, e possa perderne tre, così come capita (sempre, visto che disi tratta) che chi perde una, o anche due partite, possa andare avanti.Succede poi dell’altro. La formula, infatti, ha reso possibile l’inevitabile, e non poche. Dal 1970 a oggi, infatti, e con qualche eccezione dovuta a rari cambi di formula, lehanno visto per 20due giocatori scontrarsi prima neie poi in finale. Stasera ci sarà la ventunesima, tra, che nel raggruppamento intitolato a Ilie Nastase si erano giàcon successo del numero 1 del mondo in due set.