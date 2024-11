Thesocialpost.it - Italia-Francia, chi scenderà in campo per gli azzurri. Il dubbio in attacco

La partita tradi stasera a San Siro si preannuncia cruciale per il cammino degliverso la qualificazione a Euro 2024. Luciano Spalletti punta a concludere con un successo di prestigio il percorso verso il torneo continentale, affrontando i vice-campioni del mondo con l’obiettivo di archiviare il passaggio alla fase finale. Dall’altra parte, Didier Deschamps cercherà di rispondere alle critiche che, nonostante il buon percorso recente, accompagnano la sua gestione della Nazionale francese.Leggi anche: Coppa Davis: ufficiali glidi Malaga, con Sinner anche BerrettiniLa formazione dell’: Spalletti conferma il 3-5-1-1Luciano Spalletti sceglierà, come di consueto, il modulo 3-5-1-1 per la sfida contro la. Tra i pali ci sarà Gianluigi Donnarumma, con la difesa composta da Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Alessandro Bastoni.