Israele-Belgio Nations League | streaming gratis formazioni pronostico

è una partita dell’ultima giornata della fase a gruppi dellae si gioca domenica alle 20:45:, probabili.Se il destino diin questo gruppo dellaA diappariva già segnato dall’esito del sorteggio, dalci si aspettava decisamente qualcosa in più. La nazionale allenata da Domenico Tedesco ha perso tutti e due i confronti con la Francia e ha racimolato un solo punto contro l’Italia. Fuori dai giochi per la qualificazione ai quarti di finale di, vorrà ora quanto meno chiudere bene il girone battendo(LaPresse) – IlVeggente.itUna nazionale avversaria che però non andrà sottovalutata come ha fatto invece la Francia, che nella scorsa giornata in casa non è riuscita a vincere andando a sbattere contro il muro della difesa israeliana, che ha portato a casa uno 0-0 dal sapore di vittoria.