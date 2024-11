Iltempo.it - "Indagare se è genocidio", Bergoglio su Gaza: cosa scrive nel nuovo libro

Papa Francesco solleva un interrogativo destinato a suscitare dibattito: "A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo aha le caratteristiche di un. Bisognerebbecon attenzione per determinare se s'inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali". Lo si legge - come anticipato da La Stampa - in un brano di “La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore”,che Papa Francesco pubblicherà per il Giubileo 2025. Curata da Hernán Reyes Alcaide (Edizioni Piemme), l'opera uscirà martedì prossimo in Italia, Spagna e America Latina, e in seguito in altri Paesi. Il Pontefice da tempo lavora per una conclusione della guerra in Ucraina.: "La ferita ancora aperta della guerra in Ucraina ha portato migliaia di persone ad abbandonare le proprie case, soprattutto durante i primi mesi del conflitto.