Imprenditoria vincente Azienda scoppia di salute Il nostro segreto? Investimento costante

Licciana Nardi, 17 novembre 2024 – Con un tasso di crescita del + 76.54%, tra le 500 aziende italiane che hanno avuto un maggior incremento di ricavi ce n’è una lunigianese. Alla posizione 132 nella Leader della crescita, la classifica de Il Sole 24 ore e Statista per il 2025, compare infatti la Brand s.r.l di Juri Gorlandi, che ha sede nel comune di Licciana Nardi. L’lunigianese, che opera nei settori dell’idraulica e della termoidraulica, ha raggiunto un risultato d’eccellenza, frutto di un lungo impegno all’insegna dell’innovazione tecnologica e della svolta verso la sostenibilità. Una grande soddisfazione per il proprietario e per la sua squadra. Quella della Brand è una storia che inizia lontano nel tempo, alla fine dell’Ottocento. Il trisavolo di Juri fu il primo a occuparsi di idraulica e vinse addirittura un premio, nei primi anni del Novecento, grazie ad un brevetto per le pompe irrigatrici.