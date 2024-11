Metropolitanmagazine.it - Il pianeta proibito, in arrivo il remake per Warner Bros.

Il rivoluzionario film di fantascienza del 1956 Ilsta finalmente ottenendo il suo attesissimoha stretto un accordo per produrre una nuova versione del classico di fantascienza. Il film sarà scritto dal fumettista e sceneggiatore Brian K. Vaughan e sarà prodotto da Emma Watts. Il film originale Segue l’equipaggio dell’astronave C-57D mentre indaga sul misterioso destino di una precedente spedizione sul lontanoAltair IV. Uno degli scienziati di quella nave originale, il dottor Edward Morbius (interpretato da Walter Pidgeon), li avverte di non atterrare per motivi di sicurezza, ma C-57D lo fa comunque. I loro tentativi di salvataggio sono ostacolati da una creatura che inizia a uccidere i membri dell’equipaggio.Nonostante l’interesse segnalato da titani del cinema come James Cameron , complicate questioni sui diritti hanno impedito in precedenza qualsiasi tentativo di un nuovo adattamento.