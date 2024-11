Ilgiorno.it - I commercianti e l’unione per il rilancio

Il Distretto del commercio chiama a raccolta i negozi sotto casa: "Parola d’ordine,. Dobbiamo lavorare sul legame con i clienti, il vero tesoro da capitalizzare". Le 184 vetrine di Agrate, Burago, Caponago e Cavenago guardano avanti, dopo la nascita della cabina di regia comune che permetterà al territorio di partecipare ai bandi regionali a caccia di fondi per tenere vivo il tessuto commerciale nei quattro centri del Vimercatese che servono 32.200 abitanti. A far la parte del leone, gli esercizi di vicinato, il 90,2%, seguiti dalle strutture medie (9,2%), mentre le grandi sono lo 0,5%. L’obiettivo è "fare massa critica", per avere più forza e strappare le risorse necessarie per investimenti che permettano di vincere la scommessa della concorrenza con l’e-commerce e la grande distribuzione.