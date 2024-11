Isaechia.it - Grande Fratello, Javier Martinez dubbioso su Helena Prestes: “È una persona che mi fa bene, ma c’è qualcosa che mi frena”

Nella Casa delsono apparsi particolarmente vicini negli ultimi giorni.Dopo aver definitivamente archiviato la conoscenza con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato,edhanno iniziato a trascorrere molto tempo insieme tra abbracci e gesti diaffetto reciproco. Il pallavolista argentino e la modella brasiliana non hanno ammesso di provare curiosità l’uno per l’altra (clicca QUI per leggere le loro confidenze) ma, chiacchierando con Amanda Lecciso,ha palesato dubbi circa il suo reale coinvolgimento. Quando l’amica gli ha detto: “Non sei convinto? Se non sei convinto,, se siamo a letto io e te non è niente. Se però ti addormenti con unache un po’ ci spera.Non ne avete mai parlato in maniera più aperta?“, l’argentino ha confessato:No, io non sto facendo niente.