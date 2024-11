Fuga da X di Musk vola il social Bluesky il Twitter libero | cos’è e come funziona

Leggi su Open.online

Dall’uccellino azzurro di, poi soppiantato da X, alla farfalla di. Sono in migliaia gli utenti che si stanno spostando dalcontrollato dall’imprenditore e prossimorio alla Casa Bianca Elonalla piattaforma di microblogging creata nel 2021.scrive il Corriere, si viaggia al ritmo di 11,7 nuovi iscritti al secondo e siamo a oltre 18 milioni di iscritti su. Sempre più persone hanno deciso di abbandonare X dopo la vittoria di Donald Trump. Che sia per l’ambiente tossico –denunciato dalla testata britannica Guardian – o per la paura del potere accumulato dal patron di Tesla e SpaceX,è considerato il nuovomedia dove traslocare ed è già stato ribattezzato il «».November 17, 2024 Che?Il soprannome non si allontana molto dalle origini della piattaforma.