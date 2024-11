Anteprima24.it - Due incidenti in Campania, due morti e una ragazza grave

Tempo di lettura: 2 minutiDue persone sono morte e una è rimasta ferita in modoin due diversiavvenuti la scorsa notte in. Sulla statale sorrentina, a Vico Equense (Napoli), una moto si è schiantata contro un muretto. Il 18enne di Castellammare di Stabia alla guida del mezzo è morto sul colpo, la passeggera di 17 anni è stata ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. L’altro incidente è accaduto a Nola, all’ingresso della zona Asi, dove un’autovettura è finita contro il guardrail. Il 36enne alla guida è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Su entrambi glisono in corso indagini dei carabinieri.Profondo dolore a Castellammare di Stabia per la morte del 18enne centauro vittima dell’incidente a Vico Equense. “L’intera comunità scolastica dell’Its Luigi Sturzo incredula e addolorata per la scomparsa dell’alunno Simeon Dimitrov Plamenov si unisce al dolore dei familiari, dei compagni, dei docenti e di quanti lo amavano e spera per Alessia”, si legge sulla pagina Facebook dell’istituto.