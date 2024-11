Panorama.it - Cuciniamo insieme: strudel ai cachi

Leggi su Panorama.it

Dal punto di vista gastronomico isono una ricchezza assoluta; ci si fa di tutto: dalla confettura al gelato passando per salse da accompagnare ad esempio alla carne. Attenzione ad averli ben maturi altrimenti sono frutti assai tannici. Da un po’ di tempo si producono i-mela, belli sodi, e noi a questi ci siamo ispirati per la ricetta, solo che l’ibridazione l’abbiamo fatta in padella.Ci sono manifestazioni della natura che davvero stupiscono e nell’Eden sicuramente il diospero - lo diciamo alla toscana con chiarissima derivazione greca, ma giocando con la parola viene fuori anche «Dio spero», il che dà l’idea della sacralità di questo frutto - doveva essere uno degli alberi più importanti. Parliamo del caco, quest’albero che sfida i secoli nella sua lunga vita e colora di sole l’autunno inoltrato.