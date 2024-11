Ilgiorno.it - "Continui cambi di strategia. Allo sbando"

Leggi su Ilgiorno.it

CREMA "Qui si continua aare, ma davvero non capisco a che cosa porterà: siamo". L’architetto Enzo Bettinelli non è per nulla convinto del nuovo piano del Comune sul ponte di via Cadorna. L’altro ieri è stato annunciato che il ponte sarà riparato non prima della prossima estate – anche se non è improbabile lo slittamento di un altro anno – e che i lavori e quindi la chiusura dureranno sei mesi, forse meno. E che si spenderanno almeno cinque milioni. Il piano prevede il mantenimento delle due spalle di sostegno e la loro riparazione con il recupero dei pezzi storici. "La spesa preventivata non è definitiva – afferma Bettinelli – perché nessuno può garantire che sia quella tra un anno o quando si cominceranno i lavori. Inoltre siamo al terzo progetto e non capiamo dove si voglia arrivare.