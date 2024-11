Centro sperimentale di cinematografia gli autori scrivono a Giuli e puntano sull’anti-Barbareschi | Gianni Amelio è la figura giusta è super partes

Leggi su Open.online

Unache sappia unire e non risulti in una presa di posizione politica. Con queste motivazioni le associazioni degliAnac, 100, Wgi e Aidac hanno scritto una lettera al ministro Alessandroaffinché scelga il regista Gianialla guida deldidi Roma. Una nomina che si è resa necessaria dopo le dimissioni di Sergio Castellitto, circa un anno dopo aver ricevuto la carica. Un suggerimento, quello al ministro della Cultura, che arriva nella stessa giornata dell’autocandidatura di Lucaallo stesso ruolo: «Anche se per ora non c’è niente di ufficiale, so che è stato fatto il mio nome e ringrazio per questo. Se si concretizzasse l’offerta sarei felice di accettare», aveva detto a Repubblica, difendendo il suo curriculum e anche il voto a Giorgia Meloni: «Posso avere il diritto di dirlo? Siamo in democrazia, sono un uomo libero».