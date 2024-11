Inter-news.it - Calhanoglu sempre più social: il regista dell’Inter sbarca su Youtube!

Hakancrea attesa non solo per le sue condizioni fisiche. A poche ore dall’allarme infortunio il centrocampistalancia un annunciolegato al nuovo canale.ANNUNCIO – Mentre l’Inter spera di riavere al più presto il suo, e senza alcuna ripercussione fisica, Hakanlancia un annuncio sui. Il centrocampista turco, che nelle ultime ore ha preoccupato e non poco il suo club dopo le ultime notizie sulle proprie condizioni dopo la sfida con la Turchia, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un particolare post., attraverso un simpatico video, ha fatto sapere ai suoi tifosi di voler estendersi suinetwork, arrivando addirittura ad aprire un canale, dall’infortunio al canale: le novità di giornata!ATTESA – Calhangolu ha, infatti, annunciato l’arrivo di «Contenuti incredibili», invitando i suoi fan ad iscriversi sul suo nuovo canaleper poterne usufruire.