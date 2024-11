Sport.quotidiano.net - Atalanta, Gasperini: “Nella corsa scudetto noi giochiamo liberi, senza pensieri”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 17 novembre 2024 – L’non ha le vertigini e ha la testa libera dapesanti da altissima classifica. Un vantaggio in piùper il titolo per la Dea, seconda ad un punto dal Napoli, come ha fatto notare anche il suo tecnico Gian Piero. “Lo? Noi non abbiamo tantiun po’ come i ragazzini, abbastanza, cerchiamo di ottenere il massimo: non so il futuro, ma siamo molto soddisfatti di quello che stiamo facendo e cerchiamo di andare avanti il più possibile”, ha spiegato sabato il 66enne allenatore nerazzurro, tornatosua Grugliasco,cintura torinese, dove ha inaugurato un campo sportivo polivalente sintetico, intitolato ai suoi genitori Giuseppe e Antonietta, da lui donato alla cittadinanza. Un dono per far giocare i bambini della cittadina in cui è nato nel 1958 e cresciuto, prima di iniziare a girare l’Italia, dopo la trafila nel settore giovanile della Juventus e il debutto in prima squadra, come calciatore professionista tra A (due stagioni con il Pescara tra il 1987 e 1989), B e C.