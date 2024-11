Dailymilan.it - Verso Italia-Francia, Ibrahimovic, Maldini e non solo: quanti ex Milan a San Siro

L’si prepara ad affrontare laa Sane per l’occasione saranno presentie nonex!Paolotorna a San, Zlatanè ormai di casa e tanti altri ex giocatori del: ad assistere al big match tra– che si giocherà domenica 17 novembre alle 20.45 e che mette in palio il primo posto del girone di Nations League – dagli spalti del Meazza oltre a diversi Vip e ai rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive ci sarà un vero e proprio parterre di ospiti, tra cui anche diverse ex glorie rossonere.Attesi il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il senior advisor delZlatane l’Ad del Monza Adriano Galliani, ma non: ci saranno anche Paolo, Fabio Capello, Roberto Donadoni, Christian Vieri, Mauro Tassotti, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Cristian Zaccardo, Riccardo Montolivo, Alessandro Matri.