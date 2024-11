Quotidiano.net - Vendemmia 2024, produzione inferiore alla media degli ultimi anni

Leggi su Quotidiano.net

E’ stata unadavvero lunga, cominciata in alcune zone già a luglio, e arrivata a conclusione in tutta Italia nelle scorse settimane. Non ci sono ancora i dati definitivi, che arriveranno dopo l’elaborazione di novembre, ma si possono già tracciare le linee guida di un’analisi che, per ora, non è particolarmente positiva, pur lasciando intravvedere alcuni dati incoraggianti, in un bilancio complessivamente in chiaroscuro. Il report di Cantina Italia Sul sito del Ministero dell’Agricoltura è stato pubblicato in questi giorni un report di Cantina Italia, curato dall’Icqrf, basato sui dati del Registro Telematico del Vino. Nelle nostre cantine sono presenti in giacenza 42,3 milioni di ettolitri di vino, +19% rispetto al 30 settembre, ma -3,5% rispetto al 2023. Vi sono poi altri 26 milioni di ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione e di mosti.