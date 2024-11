Anteprima24.it - Urtano un’auto e cadono rovinosamente: ferita coppia di centauri

Tempo di lettura: < 1 minutoDisavventura per unadi motociclisti beneventani. Caduta rovinosa per un 34enne e una 30enne lungo via Torre della Catena, dopo aver urtato con la propria moto la parte anteriore di una Fiat Punto.Due ambulanze sul posto e una auto medica per prestare i primi soccorsi ai due centauro. Paura per la donna che è stata trasportata in codice giallo al Fatebenefratelli, forte contusione ed escoriazioni alle gambe per l'uomo che, invece, è stato condotto al San Pio.