Una speranza contro l'Alzheimer. EMA approva nuovo farmaco

La notizia era attesa da molto tempo, ed è finalmente arrivata. L’EMA, Agenzia europea per il, ha autorizzato l’uso dell’anticorpo monoclonale lecanemab -che agiscela proteina amiloide- per il trattamento della malattia diin fase precoce. E' il primoche mostra di rallentare la progressione della malattia. Dopo un iniziale parere negativo che aveva non poco preoccupato i neurologi europei -lecanemab infatti è da tempo utilizzato negli Stati Uniti, in UK, Cina e Giappone- l’agenzia ha rivalutato gli studi e ritenuto che i benefici delsuperino i rischi, anche se ha limitato la platea di possibili utilizzatori (escludendo i portatori di due copie del gene ApoE4, variante legata a un più alto rischio di sviluppare la malattia) e raccomandato a chi lo assumerà un programma di risonanze magnetiche regolari per monitorare gli effetti collaterali.