Lanazione.it - Tragedie senza un perché: "Per noi lo stesso dolore"

Aggrediti per caso.si trovavano "nel posto sbagliato al momento sbagliato", come ha spiegato una parente di Giorgio Tani, il 79enne morto dopo aver ricevuto una spinta ed essere caduto per terra sbattendo la testa nella sala d’attesa del Pronto soccorso di Pisa. La famiglia ha ricevuto solidarietà anche da un’altra che ha vissuto le stesse ore di angoscia. Era il 9 gennaio 2023 quando Piero Orsini fu aggredito durante una passeggiata. A colpire in strada (in via Bovio) il medico in pensione fu uno studente 26enne fiorentino poi assolto "per vizio totale di mente" che si trovava a Pisa per una visita psichiatrica. Due casi simili, uncomune. "Esprimiamo solidarietà e vicinanza alla famiglia della persona aggredita nei giorni scorsi a Pisa, comprendendo appieno la pena e l’angoscia del momento".