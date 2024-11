Notizie.com - Temu, pratiche scorrette e poca chiarezza, la piattaforma di e-commerce nel mirino Ue

Il colosso cinese dell’e-è finito sotto inchiesta dell’Unione europea percommercialie prodotti non conformi.Ladi e-è la sfidante cinese dell’americana Amazon. È diventata molto popolare grazie ai prodotti super scontati che offre e che arrivano direttamente dalla Cina. Questi stessi prodotti sono finiti più volte sotto la lente delle associazioni dei consumatori, perché ritenuti non in regola con le norme di sicurezza europee e spesso venduti tramitecommercialinei guai, ladi e-neldella Ue – Notizie.comIn più occasioni le associazioni hanno segnalatoalle autorità preposte alla tutela dei consumatori e una nuova indagine nell’Unione europea si è appena aperta. Le ultime segnalazioni arrivano dall’italiana Altroconsumo insieme al Beuc, organizzazione che riunisce le associazioni di consumatori della Ue.