Roma che mazzata per Ranieri | la notizia è una doccia fredda

Claudioda nuovo tecnico delladeve subito far fronte a una situazione davvero complicata: lache arriva è una.“Devo capire, devo toccare con mano e comprendere cosa ti può dare quel giocatore o quell’altro giocatore. Laha preso tanti giovani e tutti validi. I giovani vanno inseriti in una squadra compatta”, ha dichiarato alla stampa Claudioin occasione della conferenza di presentazione in veste di nuovo allenatore dei giallorossi. Il tecnico subentra a Ivan Juric, il quale a sua volta aveva preso il posto di Daniele De Rossi., cheper: laè una(ANSA) – tvplay La missione sarà quella di rinvigorire il percorso stagionale della formazione della Capitale, la quale al momento è 12esima in classifica in Serie A e reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato.