Ristopro serve la riscossa. C’è la sfida col San Severo

Prosegue il tour de force nel torneo di serie B Nazionale che dopo il turno infrasettimanale di mercoledì torna di nuovo in campo con la dodicesima giornata di andata. Ed è di nuovo in casa laFabriano che, ferma a 10 punti dopo la sconfitta subita a Chieti nell’infrasettimanale complice una seconda parte di gara non all’altezza della prima, cerca il riscatto domani a Cerreto d’Esi, con salto a due come sempre alle ore 18, affrontando i pugliesi del San. Città di grande tradizione quella pugliese ma il torneo disputato fino a questo momento dall’Allianz è stato caratterizzato da pochissimi alti e molti bassi: ci sono state un paio di vittorie ma in realtà Sansta sudando assai in un girone che sulla carta sembra decisamente più ostico rispetto al raggruppamento A. Il quintetto pugliese chiude infatti la classifica con 4 punti, frutto di 2 vittorie e 9 sconfitte, appaiato al Latina e al Cassino e dunque al momento è a rischio addirittura di retrocessione diretta: nel match interno infrasettimanale Sanha lottato contro una squadra più forte come la Fabo Herons ma alla fine ha ceduto 65-75 rimanendo sul fondo della graduatoria.