Gaeta.it - Pizza lampo senza impasto, la soluzione perfetta sei sei sempre fretta: pronta in pochi minuti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Larappresenta un’ottima scelta per chi desidera gustare un piatto deliziosodover investire troppo tempo.Questa ricetta è ideale per chi vive una vita frenetica ma non vuole rinunciare al piacere di una buonafatta in casa. Coningredienti e un procedimento semplice, potrai sfornare unain meno di un’ora,per una cena improvvisata o per una serata con amici. Scopriamo insieme come prepararla passo dopo passo.La bellezza di questaè che puoi personalizzarla a tuo piacimento. Vuoi un tocco di freschezza? Aggiungi della rucola o pomodorini freschi dopo la cottura. Preferisci i sapori più decisi? Prova a incorporare olive nere o capperi nella salsa di pomodoro. Se sei un amante dei sapori piccanti, non dimenticare di aggiungere qualche fetta di salame piccante!Come preparare laPer realizzare la tua, avrai bisogno diingredienti che probabilmente hai già in casa:300 g di acqua300 g di farina 010 g di lievito istantaneo per salati1 cucchiaino di sale1 cucchiaino di zucchero o miele1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva (EVO), Come Farla (Gaeta.