MotoGP GP Barcellona 2024 | risultati qualifiche e griglia di partenza Morbidelli e Quartararo in Q2

Leggi su Sportface.it

dellee ladidel GP di, valido come ventesimo e ultimo round della stagione di.Q1 – Sono Francoe Fabioa strappare il pass per il Q2 per giocarsi le primissime posizioni in. Mai in discussione il primato del pilota italiano, che chiude in 1:39.145 rifilando 259 millesimi al francese. Il pilota Yamaha è riuscito a centrare il secondo posto nel penultimo passaggio, scalzando Joan Mir. Male le due KTM di Brad Binder e Jack Miller, che partiranno rispettivamente in 18esima e 19 posizione.DIGPPRIMA FILA1.2.3. SECONDA FILA4.5.6.TERZA FILA7.8.9.QUARTA FILA10.11.12.QUINTA FILA13. Mir (Honda)14. Oliveira (Aprilia)15. Rins (Yamaha)SESTA FILA 16. Marini (Honda)17.