Oasport.it - MotoGP, Aleix Espargarò: “Ho guidato oltre il limite. La scia per Martin? Dopo due anni lo aiuto io”

Leggi su Oasport.it

On fire per l’ultima della carriera.ha centrato la seconda posizione in occasione del GP di Barcellona, tappa conclusiva del Motomondiale 2024 diin scena eccezionalmente sul tracciato del Montmelòla cancellazione della gara di Valencia.Prestazione sontuosa per l’iberico in sella all’Aprilia, abile a racimolare un gap di cinquantacinque millesimi su Francesco “Pecco” Bagnaia, poleman in 1:38.641. A completare la prima fila è stato invece Marc Marquez che, con la sua Gresini, ha raccolto un gap di +0.517. Una volta arrivato al parco chiuso, lo spagnolo ha commentato quanto fatto:“Io guido per il cuore – ha detto– Con la prima gomma anteriore ho avuto qualche problema, c’è stato un calo, non avevamo buon feeling. Abbiamo deciso di cambiarla, in qualifica abbiamo quindi rischiato perché il tempo a disposizione è poco.