Tvzap.it - Mike Tyson perde con Paul nel match trasmesso su Netflix

Leggi su Tvzap.it

con: la fine di un mito – Jakebatteai punti neldell’anno. Il 27enne youtuber, Jake, vincitore per decisione unanime dei giudici (80-72, 79-73 e 79-73), supera il 58enne ex campione del mondo dei pesi massimi,, al termine di un incontro avvenuto davanti alla platea dell’AT&T Stadium di Arlington, in Texas. ( dopo le foto)Leggi anche: “Ballando con le stelle”, Sonia Bruganelli deve rinunciare al maestro Carlo: il motivoLeggi anche: Jessica Morlacchi, com’era la gieffina prima della chirurgiacon: la fine di un mitoLo scontro, che ha visto(58 anni) e(27 anni) sfidarsi in uno stadio da 80mila posti ad Arlington in Texas, è stato il primo evento sportivo in direttada