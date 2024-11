Thesocialpost.it - Mike Tyson dice addio alla boxe: “Mai più sul ring, ho già vinto”

Leggi su Thesocialpost.it

Arlington, Texas –, leggenda vivente della, a 58 anni annuncia il ritiro definitivo dopo un match-show contro Jake Paul all’AT&T Stadium. “Mai più sul”, ha dichiarato in un post su X, chiudendo così una carriera straordinaria e controversa.Undopo il match-show con Jake PaulIl match con il giovane influencer e pugile Jake Paul, che ha fruttato auna borsa di 20 milioni di dollari, ha lasciato un sapore amaro agli spettatori. Dopo un primo round promettente, l’ex campione dei pesi massimi è apparso in evidente difficoltà, incapace di tenere il ritmo di un avversario con la metà dei suoi anni. Paul, dal canto suo, ha optato per una strategia prudente, evitando di infierire. Nonostante le critiche dei commentatori e il disappunto di molti fan,difende la sua scelta: “Sono grato per ieri sera, nessun rimpianto per essere salito sulun’ultima volta”.