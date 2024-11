Gaeta.it - Master internazionale sulla biodinamica: la formazione che trasforma il mondo del vino

Facebook WhatsAppTwitter Dal 18 al 22 novembre, Alba ospiterà un’opportunità unica di apprendimento dedicata allaapplicata nel settore vinicolo. Si tiene presso Ceretto Aziende Vitivinicole ilper il, che offre un programma intensivo comprendente oltre 45 ore di, 27 moduli e l’opportunità di assaporare oltre 50 vini diversi. Ideato per professionisti del, questosi propone di fornire strumenti pratici e teorici per l’implementazione dellanelle aziende vitivinicole.La: un approccio sostenibile per il settore vitivinicoloLarappresenta un metodo di agricoltura realmente in grado di rivoluzionare ildel. I suoi principi si basano su un rispetto profondo per l’ecosistema viticolo, incoraggiando pratiche che favoriscono la salute naturale del suolo e delle piante.