Marotta | Quando leggiamo le designazioni studiamo anche l’arbitro e come comportarci con lui

Nel corso di un evento milanese basato sulla presentazione del nuovo libro di Beppe Severgnini “Inter: il nuovo secolo” è intervenuto Beppe, presidente attuale dell’Inter campione d’Italia. L’ex dirigente della Juventus – dopo che già in settimana si era fatto sentire con dichiarazioni sui generis “contro” la lamentela di Conte sugli arbitri – ha di nuovo toccato l’argomento fischietti in Serie A con una frase peculiare che riguardaNicolò Barella, centrocampista ormai di caratura internazionale.: «certi dirigenti parlano di quarto posto.»«Nello sport essere ambiziosi significa avere un grande carattere. Io ho sentito dirigenti di squadre importanti dire “l’importante è arrivare nelle prime quattro”. No, l’importante è vincere poi se non si vince significa che l’avversario è stato più bravo.