Lanazione.it - Logica dello scarto inammissibile

In gran parte degli ambiti della nostra vita contemporanea si sta facendo strada l’idea che una persona vale nella misura in cui quello che fa gli procura vantaggi e benefici ben quantificabili. Questa realtà fa parte delladel profitto immediato, della efficienza e della efficacia del proprio operato e soprattutto del guadagno a tutti i costi. È un modo di pensare frutto della predisposizione interiore con la quale viviamo e che di volta in volta porta ad ideare progetti. Quelli liberi dalla bramosia del possesso e del guadagno molti li penseranno come azioni da evitare anche se solo cosi è possibile allontanare la tentazione del proprio tornaconto e il dubbio che essere onesti sia inutile. La tendenza al vantaggio sugli altri da ottenere a tutti i costi fa parte del proposito di umiliare e ridurre la loro libertà.