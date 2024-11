Secoloditalia.it - La Barrique – Roma

LaVia del Boschetto, 41 – 00184Telefono: 06/47825953Sito Internet: www.lamonti.itTipologia: enoteca con cucinaPrezzi: antipasti 8/14€, primi 13/15€, secondi 14/18€, dolci 5/8€Chiusura: maiOFFERTAMeritato rientro in guida per questa enoteca ormai storica in cui, intorno a una carta dei vini tra le più interessanti della Capitale, ruota un menù di piatti semplici, in larga parte attinti da un repertorio per certi versi d’altri tempi. Pietanze forse non troppo raffinate ma in ogni caso saporite e di sicura soddisfazione, da gustare inoltre in un ambiente easy e conviviale. Abbiamo iniziato con delle morbidissime animelle con patate e salvia dalla bella speziatura, per poi proseguire con dei tagliolini con bottarga, alici e limone, un piatto dai sapori intensi e sapidi ben attenuati dalla componente agrumata.