Investito mentre è in bicicletta. Gravissimo un 83enne

PONSACCO Un ciclista di 83 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente ieri mattina poco prima delle 9,30 sul viale Italia a Ponsacco. L’anziano, che era in sella alla sua bici, è statoda un’auto. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Ponsacco che sono intervenuti per i rilievi di legge. Il ciclista ottantatreenne è stato soccorso dal personale del 118 (intervenuto con le ambulanze della Pubblica Assistenza di Ponsacco e della Pubblica Assistenza di Cascina con medico a bordo). Non era cosciente e presentava un trauma cranico molto esteso. In codice rosso è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello per essere sottoposto agli accertamenti radiografici e alle cure del caso. Le condizioni del ciclista – G. D’A. le iniziali del nome e del cognome, nato nel 1940 a Montemarano in provincia di Avellino, residente in Valdera – sono molto gravi.