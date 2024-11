Ilnapolista.it - I Mondiali in Arabia Saudita saranno l’atto più miserabile e sanguinoso nella storia dello sport globale (Guardian)

La Fifa dovrebbe annunciare a breve dove si giocheranno idel 2030 e del 2034. Lo farà l’11 dicembre in uno “straordinario congresso virtuale”. Scrive il: “Favoriti:. Preselezionati:. Cavalli oscuri:. Sponsor principale della Fifa:. Unica offerta non eliminata da un crescente senso di inevitabilità:”.Con queste promesse, Barney Ronay si lancia una analisi molto ben argomentata sul problema etico di fondo. Che non è solo etico, ma potrebbe diventare giudiziario. Ovvero: la Fifa potrebbe dover rispondere prima o poi di omicidio colposo aziendale.E si chiede, anzi lo chiede agli esperti di diritto internazionale: “Il mondo potrebbe essere stato spinto in uno stato di apatia. Ma in quale misura, se ce n’è una, abbiamo qui gli elementi di un vero reato legale, penale o civile?”“Lunedì, Amnesty International ha pubblicato High Stakes Bids, un rapporto in cui si conclude che l’organizzazione del torneo del 2034 indovrebbe essere immediatamente interrotta per evitare abusi e decessi che sembrano inevitabili con le attuali prassi.