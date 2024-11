361magazine.com - Grande Fratello, Shaila sbotta: “Perché non sei sincera?”

Gatta dopo aver ascoltato i commenti di Helena ed Amanda: ecco cos’è accaduto nel corso della nuova giornata in CasaGatta si ritrova sempre di più al centro dell’attenzione. La ballerina ha ascoltato i commenti e le perplessità di Amanda ed Helena riportate da Yulia e cerca risposte e conferme.Leggi anche Le Iene, ospiti e anticipazioni di domenica 17 novembreEcco cosa è emerso“Mettiti nei miei panni”,esclama la gieffina confrontandosi con Yulia. “Dimmi ciò che pensi direttamente a me” aggiunge. Yulia ascolta lo sfogo della ballerina e continua: “Nessuno l’ha interpellata”.ribadisce: “deve interpretare sempre le cose in maniera negativa?”.Anche Yulia ha notato che Amanda non è interessata realmente a conoscerle: “Non ne ha interesse”.