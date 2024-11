Oasport.it - ATP Finals, Sinner alla prova Ruud verso la finale: primo confronto dopo tre anni

Leggi su Oasport.it

Siamo giunti alle semifinali delle ATPdi Torino. J, in virtù della sua condizione fisica, dello status raggiunto e dei risultati nella fase a gironi, è il grande favorito per la vittoria. Il numero uno del mondo sembra quasi inscalfibile: serve bene, da fondocampo p solidissimo, gioca in maniera impeccabile i punti importanti e gli avversari sono quasi in disarmo di fronte a lui.L’avversario della semisarà Casperche è sicuramente la sorpresa numero uno di questa campagna torinese. Il norvegese arrivava con scarsa fiducia a questo appuntamento: sette sconfitte in otto partitelo US Open. L’aria di Torino ha però rinvigorito il giocatore di Oslo che ha raggiunto così la terza semiin tre partecipazioni alle, l’unico a riuscirciFederer e Wawrinka.